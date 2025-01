Francine Jordi freut sich über die Wahl zur schönsten Schweizerin

Keystone-SDA

Die "Glückspost" hat Schlagersängerin Francine Jordi in ihrer neuesten Ausgabe zur schönsten Schweizerin aller Zeiten gekürt. Die 47-Jährige verrät das Geheimnis ihrer Schönheit - es ist das positive Denken, das sich als roter Faden durch ihr Leben zieht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auch der Glaube an sich selber sei wichtig, so Jordi zum Newsportal blick.ch, das am Freitag über die Wahl berichtet hat. Sie habe in den letzten 25 Jahren immer versucht, ihren Weg mit viel Authentizität und Leichtigkeit zu gehen. «Mir war stets wichtig, dass ich meinem Herz treu bleibe.»

«Das ist eine riesige Ehre und freut mich sehr!», sagt die Musikerin weiter. «Es sei besonders toll, weil es in der Liste nicht nur um die äussere Schönheit eines Menschen gehe, sondern auch um das Innere – darum, «welche Projekte man im Leben realisiert hat und welche Botschaft man in der Welt verbreitet».

Hinter Jordi platzierten sich die gerade eben zu ESC-Moderatorinnen gekürten Sandra Studer (55) und Michelle Hunziker (47) auf dem zweiten und dritten Platz. Im «Glückspost»-Ranking der Männer landete Tennis-Legende Roger Federer (43) auf dem ersten Rang.

Jordi gewann 1998 den Grand Prix der Volksmusik und nahm 2002 für die Schweiz am Eurovision Song Contest 2002 teil.