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Frau attackiert Polizisten in St. Gallen mit Pfefferspray

Keystone-SDA

Eine Frau hat am Freitagabend in der Stadt St. Gallen einen Polizisten mit Pfefferspray angegriffen. Polizisten hielten die 35-Jährige nach einer kurzen Flucht an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Polizeipatrouille beabsichtigte kurz nach 22.30 Uhr bei der Bushaltestelle Heimatstrasse eine Personenkontrolle, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Dabei setzte die Frau das Spray unvermittelt gegen einen Beamten ein.

Die 35-jährige Schweizerin sperrte sich massiv gegen die Festnahme und trat nach den Polizisten, wie es in der Mitteilung hiess. Die Frau wurde zur Hauptwache gebracht und später wieder entlassen. Sie wird wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung angezeigt.

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