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Frau in Burgdorf von Unbekanntem ausgeraubt

Keystone-SDA

Eine Frau ist am Samstagabend in Burgdorf von einem unbekannten Mann angegangen und beraubt worden. Der Täter entkam zu Fuss, die Frau blieb unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau von der Bahnhofstrasse Richtung Kirchbergstrasse unterwegs gewesen, als der Unbekannte sie unvermittelt von hinten angegriffen und ihr Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet habe.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau und der Mann sich bereits kurz zuvor auf einem Vorplatz von Liegenschaften kurz begegnet sind. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

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