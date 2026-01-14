The Swiss voice in the world since 1935
Frau muss nach Unfall in Trimbach SO mit Helikopter ins Spital

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision zweier Autos sind am Dienstagabend in Trimbach SO zwei Personen verletzt worden. Eine Beifahrein musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen und mit einem Rettungshelikopter ins Spital eingeliefert werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 62-jährige Fahrzeuglenker wurde durch die Kollision leicht verletzt und von der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um etwa 17.10 Uhr Uhr vor einem Fussgängerstreifen an der Winznauerstrasse. Der 62-jährige Autofahrer habe für einen Fussgänger angehalten, was ein nachfolgender Fahrzeuglenker zu spät bemerkt habe. Er fuhr gemäss Mitteilung dem Auto in das Heck, wodurch die beiden Insassen des vorderen Fahrzeugs verletzt wurden.

