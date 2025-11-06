Freiburger Polizei beschlagnahmt zwei Fahrzeuge

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Mittwoch innert kurzer Zeit zwei Automobilisten unter Drogeneinfluss angehalten. Sie beschlagnahmte deren Fahrzeuge.

(Keystone-SDA) In Epagny war ein 31-jähriger Mann ohne Fahrausweis und mutmasslich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

In Villars-sur-Glâne sass ein 38-jähriger Autofahrer am Steuer, dem zuvor der Fahrausweis entzogen worden war. Auch er zeigte Anzeichen von Drogenkonsum.

Beide Männer sind geständig. Sie werden laut Polizei angezeigt.