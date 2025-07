Freinacht in der Stadt Bern am Freitag anlässlich der Fussball-EM

Keystone-SDA

Am Freitag gibt es in der Stadt Bern anlässlich des EM-Viertelfinals der Schweizer Fussballerinnen eine Freinacht. Gastrobetriebe dürfen ihre Gäste von Freitag auf Samstag die ganze Nacht lang bewirten, wie die Stadt am Dienstag mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Die Schweizerinnen treffen am Freitag um 21 Uhr im Viertelfinal der Fussball-Europameisterschaft im Stadion Wankdorf auf die Weltmeisterinnen aus Spanien. «Die herausragende Leistung der Schweizerinnen wird, unabhängig des Spielausgangs, in der Stadt Bern mit einer Freinacht gefeiert», schrieb die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie in einer Mitteilung.

Die Fanzone auf dem Bundesplatz bleibe bis um 00.30 Uhr geöffnet, hiess es.

Gleichzeitig findet auf dem Hausberg der Stadt das Gurtenfestival statt. Das Festival überträgt den Match Spanien-Schweiz auf dem Zeltbühnenareal, wie es am Dienstag auf Instagram schrieb.