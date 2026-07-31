Das Alphornfestival: Wo Schweizer Tradition Menschen verbindet
Für die meisten Menschen ist das Alphorn untrennbar mit der Schweiz verbunden. Auch wenn es ursprünglich nicht aus der Schweiz stammt, so hat es sich in der hiesigen Tradition fest verankert.
Dies zeigt sich auch im Alphorn Festival, das jedes Jahr in Nendaz im Kanton Wallis stattfindet. Das traditionsreiche Fest lockt jeweils tausende Besucherinnen und Besucher an, darunter auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Wir haben eine von ihnen getroffen.
Erfahren Sie mehr über die Ursprünge des Alphorns in unserem Artikel:
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Auf der Suche nach dem «authentischen» Instrument der Schweizer Musik
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