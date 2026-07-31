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Fünfte Schweiz

Das Alphornfestival: Wo Schweizer Tradition Menschen verbindet

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Ich übersetze Artikel, unterstütze das Team Swiss Abroad, plane und bereite Inhalte auf und pflege die SWI-Community auf verschiedenen Kanälen. Ich habe einen Hintergrund in internationalen Beziehungen und Kommunikation und arbeite jetzt für SWI swissinfo.ch als Übersetzerin und Unterstützerin des Swiss Abroad Teams.

Ich kuratiere die Social-Media-Kanäle von Swissinfo in allen Landessprachen und entwickle sie weiter. Als Social-Media-Managerin und digitale Content-Spezialistin bringe ich aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erklärstücke zu Politik und Kultur in vier verschiedenen Sprachen direkt zur fünften Schweiz.

Für die meisten Menschen ist das Alphorn untrennbar mit der Schweiz verbunden. Auch wenn es ursprünglich nicht aus der Schweiz stammt, so hat es sich in der hiesigen Tradition fest verankert. 

Dies zeigt sich auch im Alphorn Festival, das jedes Jahr in Nendaz im Kanton Wallis stattfindet. Das traditionsreiche Fest lockt jeweils tausende Besucherinnen und Besucher an, darunter auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Wir haben eine von ihnen getroffen. 

Erfahren Sie mehr über die Ursprünge des Alphorns in unserem Artikel:

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