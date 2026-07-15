Heute in der Schweiz

Ob in Thailand, in der Karibik, in Ungarn oder in Spanien: Immer mehr Schweizer:innen wandern im Ruhestand aus. Oft aus finanziellen Gründen, aber nicht nur. 20 Minuten zeigt die Geschichte von sieben von ihnen.

«In der Schweiz würde ich verarmen – hier besitze ich vier Autos.» Der in Ungarn lebende Rentner Helmut erklärt, warum er die Schweiz verlassen hat. Dass sich 20 Minuten für die ausgewanderten Rentner:innen interessiert, liegt auch daran, dass sie im Zentrum der Aktualität stehen: Die AHV hat 40 Millionen Franken zu viel ins Ausland überwiesen, da einige Todesfälle oder Wegzüge nicht gemeldet wurden.

Andere Erfahrungsberichte zeigen, dass die Beweggründe nicht nur finanzieller Natur sind. «In Europa werden alte Menschen einfach beiseitegeschoben – hier ist das noch nicht so», sagt der 66-jährige Alfred. Er lebt seit acht Jahren mit seiner aus Thailand stammenden Frau in Thailand.

Doch es ist nicht alles rosig, wenn man ans andere Ende der Welt zieht. Der 67-jährige Markus, der ebenfalls nach Thailand ausgewandert ist, um in der Schweiz keine Ergänzungsleistungen beantragen zu müssen, hat Mühe, die Sprache zu lernen. Ausserhalb der Beziehung zu seinem Mann hat er bisher nur wenige soziale Kontakte.