Heute in der Schweiz

Die Berufsfischer am Genfersee verzeichnen hervorragende Fänge. Die beliebten Egli haben sich stark vermehrt. In den meisten Schweizer Gewässern aber ist es den Wasserlebewesen im Moment zu warm – oder sie haben zu wenig Wasser .

An guten Tagen holt ein Fischer im Moment 100 Kilo Egli aus dem Genfersee. Noch im Jahr 2024 blieb dieser beliebte Speisefisch praktisch verschwunden. Laut der Tribune de Genève kann dies auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, darunter das Auftreten der Quagga-Muschel, die Erwärmung des Sees und die natürlichen Fortpflanzungszyklen der Art.

«Die Barsche ernähren sich von den Larven der Quagga Muschel. Letztes Jahr waren ihre Mägen voll davon», erzählt ein Fischer. Experten betonen jedoch, dass sich gute und schlechte Jahre bei den Barschfängen schon immer abgewechselt haben.

Auch am Murtensee sind die Fänge dieses Jahr gut, am Neuenburgersee dagegen nicht. «Bei uns wird generell weniger Egli gefischt als am Genfersee», sagt der dortige Fischereiverantwortliche, und fügt an: «Für die übrigen Arten ist 2026 bisher jedenfalls ein sehr schlechtes Jahr.»

Derweil leiden Fische in Ostschweizer Gewässern unter hohen Wassertemperaturen. Trotz Notabfischungen sind vor allem in Bächen bereits viele Tiere gestorben. «Den Fischen und allen anderen Lebewesen im Wasser wie Krebsen oder Muscheln geht es seit Wochen schlecht», sagt der Abteilungsleiter Fischerei im Kanton St. Gallen.

Auch bei den Stauseen herrschen tiefe Wasserstände. 46% ist der derzeitige Füllstand der Schweizer Stauseen, teilt das Bundesamt für Energie mit. Expert:innen rechnen deshalb im Winter mit höheren Strompreisen in der Schweiz.