Heute in der Schweiz

Pünktlich, höflich – und starrend? Auf Social Media berichten viele Touristinnen, Touristen und Expats vom «Swiss Stare»: einem Blick, der für Schweizer:innen normal, für andere aber überraschend intensiv wirkt .

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, jemanden anzustarren? Oder haben Sie sich selbst angestarrt gefühlt? Dann dürfte Ihnen der «Swiss Stare» bekannt vorkommen. Vor allem Menschen aus Nordamerika berichten auf den sozialen Medien, dass Schweizerinnen und Schweizer den Blick länger halten und seltener zurücklächeln.

Viele Einheimische reagieren etwa auf Tiktok mit Verwunderung – mir persönlich kommt das Phänomen jedoch überraschend bekannt vor. Expert:innen erklären das Phänomen weniger mit Unhöflichkeit als mit kulturell erlernten Gewohnheiten. Wie lange Blickkontakt als normal gilt, unterscheidet sich von Land zu Land.

Ob Schweizer:innen tatsächlich länger hinschauen als andere, ist wissenschaftlich nicht belegt. Der «Swiss Stare» bleibt damit ein unterhaltsames nationales Klischee – eines, das man am besten mit einem kurzen Lächeln quittiert.