Heute in der Schweiz

Der anhaltende Niederschlagmangel hat erhebliche Auswirkungen auf den Gütertransport auf dem Rhein, der Basel mit der Nordsee verbindet . Der Wasserstand des Flusses befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Deutschland hat bereits Massnahmen ergriffen, um den Transport so weit wie möglich sicherzustellen. Auch in der Schweiz treten jedoch Probleme auf.

Bei niedrigen Wasserständen müssen die Schiffe, die noch fahren können, ihre Ladung reduzieren. Das treibt die Transportkosten in die Höhe und setzt die Lieferketten unter Druck. Keystone/SDA nennt das Beispiel eines Tankers mit Erdölprodukten, der am Montag in Basel mit nur einem Fünftel seiner üblichen Ladung anlegte.

Die Versorgung der Schweiz ist derzeit nicht gefährdet. Wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) mitteilt, können Engpässe bis zu einem gewissen Grad durch die Lagerbestände der Unternehmen und durch eine Steigerung der inländischen Produktion ausgeglichen werden. Lebenswichtige Güter können zwar auf Schiene und Strasse transportiert werden, dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die Basler Wirtschaftsverbände sind besorgt und haben in der vergangenen Woche Massnahmen gefordert, um ähnliche Situationen in Zukunft bewältigen zu können. Sie schlagen unter anderem den Ausbau der Infrastruktur und die Förderung technischer Innovationen für Schiffe vor.

Einige deutsche Bundesländer haben das Fahrverbot für Lastwagen an Sonn- und Feiertagen gelockert. Ein SRF-Experte relativiert jedoch die Wirksamkeit dieser Massnahme: «Selbst wenn die Lastwagen gross genug wären und jederzeit fahren dürften, braucht es auch Fahrer, und diese zu finden, ist alles andere als einfach.»