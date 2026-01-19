The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fussball-Fan stürzt in Sitten von Stadiontribüne und stirbt

Keystone-SDA

Ein 36-jähriger Fussballfan ist nach einem Sturz von der Tribüne im Stade de Tourbillon in Sitten ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwochabend während der Super-League-Partie zwischen dem FC Sitten und dem FC Winterthur.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sei im Bereich der Westtreppe der Nordtribüne aus noch ungeklärten Grünen in die Tiefe gestürzt, teilten die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Montag mit. Die Rettungskräfte leisteten dem Mann Erste Hilfe.

Anschliessend wurde er mit einer Ambulanz ins Spital Sitten gebracht. Dort erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft