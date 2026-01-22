Galenica wächst 2025 wie versprochen und knackt 4-Milliarden-Marke

Keystone-SDA

Galenica hat im vergangenen Geschäftsjahr die eigene Zielsetzung beim Umsatz erfüllt. Die EBIT-Prognose hat der Gesundheitskonzern gleichzeitig bestätigt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Auf Gruppenebene setzte Galenica im vergangenen Geschäftsjahr 4,14 Milliarden Franken um, ein Plus von 5,5 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Damit hat das Unternehmen das eigene Ziel, den Umsatz zwischen 4 und 6 Prozent zu steigern, erfüllt. Zudem ist dies das höchste Umsatzniveau in der Firmengeschichte.

Die Erwartungen der Analysten hat die Gruppe genau getroffen. Sie waren im Schnitt von einem Erlösanstieg auf 4,14 Milliarden ausgegangen.

Wie Galenica schreibt, war das Wachstum breit abgestützt und alle Geschäftsbereiche haben dazu beigetragen. Sowohl im Apotheken- als auch im Wholesalegeschäft konnte das Unternehmen demnach seine Position weiter festigen. Daneben trug auch das neue Geschäftsfeld «Diagnostics» zum Umsatzwachstum bei, wie es heisst.

Starke Nachfrage ach rezeptpflichtigen Mitteln

Das Umsatzwachstum sei insbesondere durch eine hohe Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten, darunter auch nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten sowie Nahrungsergänzungsmitteln, getrieben worden.

Zu dem Gesamtumsatz trug die Sparte Logistics and IT Einnahmen von 3,33 Milliarden bei, ein Plus von 4,8 Prozent. Dieser Geschäftsbereich entwickelt und betreibt die Logistik-, IT-, und Digitale-Infrastruktur und -Plattformen für die gesamte Galenica-Gruppe sowie für Kunden und Partner im Gesundheitsmarkt.

Die zweite Sparte, Products & Care, setzte 1,82 Milliarden Franken um (+6,8%). Das Segment entwickelt und vermarktet Gesundheitsdienstleistungen und Produkte über verschiedene Kanäle wie Apotheken, online oder zu Hause an Privatkunden und Patienten wie auch an Geschäftskunden und Partner.

Der zugekaufte Diagnostikdienstleister Labor Team gehört neu auch zum Geschäftsbereich Products & Diagnostics und wird dort als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» geführt.

Mit Blick auf die Gewinnentwicklung geht die Gruppe weiterhin davon aus, den Betriebsgewinn (EBIT) um 10 bis 12 Prozent zu erhöhen. Zudem sei man bestrebt, eine Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe auszuzahlen (Vorjahr: 2,30 Fr. je Aktie).