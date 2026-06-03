Gartenbad in Reinach BL bleibt wegen Schadens wochenlang zu

Keystone-SDA

Das Gartenbad in Reinach BL bleibt wegen eines Rohrbruchs der Frischwasserleitung vorerst geschlossen. In einer Mitteilung vom Mittwoch geht die Gemeinde von zwei bis drei Wochen aus.

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(Keystone-SDA) Die Reinacher Badi ist seit Montag zu. Der am Sonntag entstandene Schaden ist auf einen Materialfehler zurückzuführen, wie die Gemeinde schreibt. Dabei seien Pumpen im Technikraum und die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf einem zur Verfügung gestellten Bild ist zu sehen, wie der betroffene Raum unter Wasser steht.

Laut der Gemeinde hat die Wiedereröffnung oberste Priorität. Spezialisten seien derzeit mit der Behebung des Schadens beschäftigt. Allerdings hänge der Zeitplan auch von Lieferfristen bei Ersatzteilen ab.

Erst mit zweiter Priorität behandelt würden die Pumpen. Das heisst, dass bei der Wiedereröffnung wohl diverse Attraktionen nicht in Betrieb sein werden. Die Gemeinde schreibt etwa vom Strömungskanal und der Rutschbahn.

Die Leitungen wurden erst bei der Gesamtsanierung vor acht Jahren ersetzt, wie es heisst. Dass der Schaden jetzt bei laufendem Betrieb und unter starker Beanspruchung der Anlage entstanden sei, liege in der Natur der Sache.

Für Mensch und Umwelt bestand keine Gefahr, versichert die Gemeinde. Sie will weiter informieren und diskutieren, wie mit den Ausfällen umgegangen werden kann.