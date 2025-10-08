The Swiss voice in the world since 1935
Gaza-Gespräche in Ägypten: Verhandlungen fortgesetzt

Keystone-SDA

Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs in Scharm el Scheich sind arabischen Medienberichten und informierten Kreise zufolge am Mittag fortgesetzt worden.

(Keystone-SDA) Schwerpunkt der heutigen Beratungen ist, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.

Man wolle auch über Zeitpläne und Umsetzungsmechanismen des von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Plan zur Beendigung des Krieges sprechen, hiess es.

Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Die indirekten Gespräche in Ägypten haben am Montag begonnen. Bis zu einem Ergebnis könnten noch mehrere Tage vergehen.

