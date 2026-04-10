Gebäudeversicherung Zug gewährt Prämienrabatt von zehn Prozent

Keystone-SDA

Die Gebäudeversicherung Zug (GVZG) gewährt 2026 erstmals einen Rabatt von zehn Prozent auf die Versicherungsprämie. Dies nachdem sie 2025 einen Jahresgewinn von 17,4 Millionen Franken erzielte.

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(Keystone-SDA) Der Rabatt entspreche einem Betrag von rund drei Millionen Franken, wie die Versicherung in einem Communiqué vom Freitag schrieb. Die Prämie lag in den letzten beiden Jahren bei 60 Rappen pro 1000 Franken Versicherungswert.

Die «deutlich geringere Schadenbelastung» sowie ein gutes Finanzergebnis haben gemäss Mitteilung zum Gewinn beigetragen. Gegenüber dem Vorjahr steigerte die GVZG den Gewinn um rund 9,4 Millionen Franken.

Die Kosten der Feuerschäden lagen mit 2,5 Millionen Franken deutlich unter dem Wert des Vorjahres, als sie 8,1 Millionen Franken betrugen. Ihre Zahl nahm von 106 auf 82 ab.

Die Elementarschäden gingen von 712 im Jahr 2024 auf 482 zurück. Die Schadenssumme sank ebenfalls, von 3,6 Millionen Franken auf 1,5 Millionen Franken.

Mit der Wohnüberbauung «Gartenstadt» erweitert die GVZG ihr Immobilienportfolio, hiess es weiter. Die Bauarbeiten starteten im Spätherbst 2025 und sollen bis 2027 abgeschlossen sein.

Bei der GVZG waren im vergangenen Jahr 25’559 Gebäude versichert. Dies bedeutete eine leichte Steigerung von 105 gegenüber dem Vorjahr.