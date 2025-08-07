The Swiss voice in the world since 1935
Geköpfte Katze in Schaffhausen ist Opfer eines Wildtiers

Keystone-SDA

Die am Dienstag in Schaffhausen aufgefundene geköpfte Katze ist nicht durch einen Menschen verstümmelt worden. Die Schaffhauser Polizei teilte am Donnerstag mit, die Katze sei von einem Wildtier getötet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Katze war geköpft und ohne Schwanz im Garten ihrer Besitzerin aufgefunden worden. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass das Tier mutwillig getötet und verstümmelt worden sei.

Veterinärpathologische Untersuchungen kamen nun aber zu einem anderen Schluss. Die Katze sei durch ein Wildtier getötet und verstümmelt worden, teilte die Polizei mit. Sie habe deswegen ihre Ermittlungen eingestellt.

