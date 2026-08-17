Gemeinde Frutigen finanziert neue Hebammenpraxis mit

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat von Frutigen hat für die Jahre 2027 und 2028 einen Startbeitrag für die regionale geburtshilfliche Versorgung beschlossen. Damit soll die Finanzierung des Projekts der "talhebammen" im Kander- und Engstligtal unterstützt werden.

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(Keystone-SDA) Nach der Schliessung der Geburtenabteilung im Spital Frutigen wollen fünf Hebammen in Reichenbach im Kandertal eine Praxis mit Geburtsmöglichkeit aufbauen. Die Gemeinden der Region sollen das Vorhaben mit einem Betrag von jährlich 1.50 Franken pro Einwohnerin und Einwohner unterstützen.

Die Gemeinde Frutigen verlangt im Gegenzug den Abschluss einer Leistungsvereinbarung, Einsicht in die Geschäftsbücher sowie eine spätere Neubewertung der wirtschaftlichen Lage des Projekts, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.