Gemeinde Malters verzeichnet Gewinn statt Defizit

Keystone-SDA

Die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Malters schliesst um gut 3,3 Millionen Franken positiver ab als budgetiert. Statt des erwarteten Defizits von gut 400'000 Franken resultierte ein Gewinn von rund 2,9 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Ergebnis sei unter anderem auf höhere Steuererträge zurückzuführen, hiess es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Freitag. Diese brachten 2,6 Millionen Franken mehr ein als budgetiert. Zudem schlossen acht der zehn Aufgabenbereiche mit höheren Einnahmen respektive tieferen Ausgaben als budgetiert.

Insgesamt resultierte ein Gesamtaufwand von rund 60,4 Millionen Franken. Demgegenüber steht ein Gesamtertrag von 63,3 Millionen Franken.

Wie der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Martin Wicki zitiert wird, sei das Ergebnis «sehr erfreulich». Dennoch gelte es die Ausgaben und den mittelfristigen Schuldenabbau weiterhin im Fokus zu behalten.