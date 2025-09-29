Genfer Prüfkonzern SGS überwacht Fussballstadion-Bau in Valencia
Der Genfer Warenprüfkonzern SGS hat einen Auftrag in Spanien gewonnen. Für den Fussballclub Valencia wird er den Bau des neuen Stadions "Nou Mestalla" begleiten.
(Keystone-SDA) SGS werde die Qualität und die Sicherheit beim Bau des Stadions sicherstellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Darüber hinaus habe SGS die Oberaufsicht über den Bau und sei verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher regulatorischer Standards und vertraglicher Abmachungen. Das neue Stadion soll den Betrieb 2027 aufnehmen.