Gericht in Meilen verurteilt Ex-Kommandanten der Schweizergarde

(Keystone-SDA) Das Bezirksgericht Meilen hat am Montag einen ehemaligen Kommandanten der Schweizergarde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Der 51-Jährige hatte einen Mann mit einer Kettensäge bedroht.

Das Gericht verurteilte den ehemaligen Sicherheitsspezialisten wegen Drohung, falscher Anschuldigung und Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen. Zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe erhält der Schweizer eine Busse von 1000 Franken.

Das Gericht verpflichtete ihn zudem dazu, eine Therapie zu absolvieren. Im November 2022 setzte der ehemalige Schweizergarde-Kommandant und ehemalige Chef der Glarner Kriminalpolizei in einem Garten am Zürichsee eine Kettensäge in Gang und bedrohte damit den Ex-Freund seiner ehemaligen Partnerin.