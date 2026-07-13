The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Geschiebe aus Palanggenbach wird im Urnersee verwertet

Keystone-SDA

Nach den Unwettern Ende Juni hat der Kanton Uri den Geschiebesammler am Palanggenbach oberhalb von Attinghausen und Seedorf UR geräumt. Das Geröll wird nun nach Flüelen transportiert und im Rahmen des Projekts Seeschüttung im Urnersee eingebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Geschiebesammler am Palanggenbach hielten das Geröll bei den starken Niederschlägen Ende Juni zurück und schützten damit die darunterliegenden Siedlungsgebiete, teilte die Urner Baudirektion am Montag mit. Damit das Bauwerk für künftige Unwetter wieder ihre volle Kapazität erreicht, wird das Material seit Freitag ausgeräumt.

Das unverschmutzte Geschiebe wird laut Mitteilung nach Flüelen transportiert und im Rahmen der Seeschüttung im Urnersee weiterverwertet. Ein Monitoring begleite die Arbeiten und überprüfe die Umweltverträglichkeit, hiess es.

Mit den Seeschüttungen aus dem Ausbruchsmaterial der zweiten Röhre des Gotthardstrassentunnels, dem geplanten Sisikonertunnel und jetzt aus dem Palanggenbach sollen Eingriffe am Südufer des Vierwaldstättersees korrigiert und Flachwasserzonen wiederhergestellt werden. Die Begradigung der Reuss ab 1851 und der Kiesabbau ab 1905 führten zu einer Erosion des Ufers und beeinträchtigten das Delta.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft