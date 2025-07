Gewerkschaftsbund fordert Erhalt der Geburtshilfe in Langenthal

Keystone-SDA

Der Gewerkschaftsbund Oberaargau (GBO) will sich nach eigenen Angaben gegen die Schliessung der Geburtenabteilung in Langenthal wehren. Es gehe um die Versorgungssicherheit und um Arbeitsplätze im Oberaargau, schrieb der GBO in einer Mitteilung vom Dienstag.

(Keystone-SDA) Die Belegschaft wurde laut Tamedia-Zeitungen am Montagmittag über die Pläne zur Schliessung der Geburtenabteilung informiert. Am Nachmittag gab es eine Protestaktion vor dem Spital in Langenthal. Die SRO AG und die Spital Emmental AG wollten am Dienstagvormittag vor den Medien Stellung nehmen.

Immer mehr Angebote – besonders solche für Frauen – verschwänden aus den ländlichen Regionen, schrieb der Gewerkschaftsbund Oberaargau und erinnerte an Frutigen, Münsingen, Zweisimmen und Riggisberg. Die Schliessung der Geburtshilfe in Langenthal wäre «ein herber Schlag für Langenthal und für den ganzen Oberaargau».

Mit jedem geschlossenen Standort werde der Weg zur Geburt länger, die Arbeitsbedingungen prekärer und die Versorgung unsicherer, heisst es in der Mitteilung des Gewerkschaftsbundes Oberaargau weiter.