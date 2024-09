Gleisarbeiter bei Schlieren ZH von Zug erfasst und tödlich verletzt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Gleisarbeiter ist am Dienstag auf der Strecke zwischen Schlieren und Zürich-Altstetten von einer durchfahrenden S-Bahn erfasst worden. Der 28-Jährige Mann erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach acht Uhr, als zwischen Schlieren und Altstetten Gleisarbeiten ausgeführt wurden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Weshalb es dazu kam, ist noch unklar und wird nun durch die Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl untersucht.

Im Einsatz standen gemäss Polizeiangaben diverse weitere Dienste, so etwa der Rettungsdienst Spital Limmattal, die SBB Transportpolizei und SBB Care sowie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle.

Infolge des Unfalls war der Bahnverkehr auf der Strecke Zürich HB – Olten gemäss Angaben der SBB bis etwa elf Uhr eingeschränkt.

Bereits am vergangenen Sonntag war es bei Arbeiten in Gleisnähe zu einem Unfall gekommen. Ein 51-jähriger Gleisarbeiter war in Erlen TG kurz nach 22 Uhr von einem vorbeifahrenden Personenzug erfasst und schwer verletzt worden.