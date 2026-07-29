The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Gleitschirmpilot stirbt bei Absturz in Naters VS

Keystone-SDA

Ein 35-jähriger Gleitschirmpilot ist am Dienstag bei Naters im Oberwallis tödlich verunglückt. Der Mann verlor aus am Mittwoch noch ungeklärten Gründen im Gebiet des Foggenhorns oberhalb des Gredetschtals die Kontrolle über seinen Schirm und stürzte ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf einer Höhe von rund 2200 Metern über Meer, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Drittpersonen alarmierten die Rettungskräfte.

Ein Helikopter der Air Zermatt flog zur Unfallstelle. Für den Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die für Flugunfälle zuständige Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauem Umstände des Unfalls zu ermitteln.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft