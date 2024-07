Globus-Mitbesitzerin Central Group will Hauptsitz in Zürich kaufen

(Keystone-SDA) Nach der Insolvenz der österreichischen Signa-Gruppe sollen die Globus-Anteile demnächst verkauft werden. Laut der “Sonntagszeitung” wird die Mitbesitzerin Central Group aus Thailand demnächst ein Angebot für den Globus an der Schweizergasse in Zürich vorlegen.

Das Hauptgebäude von Globus direkt an der Zürcher Bahnhofstrasse stosse “aufgrund der strategischen Bedeutung des Objekts” auf Interesse der Thailänder, zitiert die Zeitung aus dem Sanierungsbericht der Signa Prime Selection von Mitte Juli.

An vier weiteren Globus-Immobilien habe die Central Group jedoch kein Interesse, heisst es. Laut dem Sanierungsbericht sollen die kleineren Standorte verkauft werden. Für die Filiale an der Spitalgasse in Bern etwa sei der Verkaufsprozess vorbereitet. Dort werde nun die Freigabe von der Central Group erwartet.

Zu den anderen kleineren Liegenschaften liefen derzeit lose Verhandlungen, heisst es. Mit Ausnahme der Baustelle in Basel: Das Gebäude dort werde erst fertiggestellt und nach Ende der Bauzeit 2026 verkauft. Ausserdem seien die Verhandlungen über eine mögliche Übernahme des operativen Globus-Geschäfts nach wie vor im Gange.