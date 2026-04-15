Globus-Provisorium in Zürich soll zu «öffentlichem Ort» werden

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat will das Globus-Provisorium dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Abgerissen wird es definitiv nicht.

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(Keystone-SDA) Der Laden soll ins Untergeschoss kommen, eine Dachterasse wird öffentlich zugänglich. Ein «öffentlicher Ort» soll an der Limmat entstehen, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Er rechnet mit Kosten von 78 Millionen Franken. Platz will der Stadtrat im Gebäude auch der Gastronomie geben. Bis 2036 soll der Umbau fertig sein.

Ein Abriss des «dauerhaften Provisoriums» aus den 1960er-Jahren in der Nähe des Hauptbahnhofs ist somit vom Tisch. Noch 2018 hatte der Stadtrat entsprechende Pläne präsentiert. Der Freiraum hinter dem Gebäude soll aber grösser werden.