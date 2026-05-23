Gotthard-Stau geht zurück und verlagert sich auf A13

Keystone-SDA

Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel hat sich am Samstagnachmittag allmählich etwas entspannt. Auf der Alternativroute A13 via San Bernardino spitzte sich die Lage hingegen zu.

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(Keystone-SDA) Auf 20 Kilometer stauten sich die Autos am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zwischen Landquart und Rothenbrunnen GR. Am Vormittag waren es noch 17 Kilometer gewesen, wie der TCS auf seiner Internetseite mitteilte. Der Touring Club Schweiz empfahl, die Kolonnen via A9 Simplon oder den Autoverlad Lötschberg zu umfahren.

Vor dem Gotthard-Nordportal stauten sich um die gleiche Zeit die Fahrzeuge auf einer Länge von 18 Kilometern, was einer Wartezeit von rund drei Stunden entsprach. Zwischenzeitlich lag die Staulänge bei 21 Kilometern.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Der Rekord liegt bei 28 Kilometern im Jahr 2018 – auch damals an Pfingsten.