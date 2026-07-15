The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Greenpeace mit Aktion an Schloss Chillon VD gegen Tiefseebergbau

Keystone-SDA

Auf die Mauern von Schloss Chillon am Genfersee sind am Mittwochabend ein Video und Fotos projiziert worden. Die von Greenpeace organisierte Aktion im Kanton Waadt soll Tiefseebergbau verhindern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aktivisten prangern die Beteiligung des in Châtel-St-Denis im Kanton Freiburg ansässigen Unternehmens Allseas an. Allseas ist Partner eines kanadischen Unternehmens, das auf der Grundlage eines Dekrets von US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2025 den Bergbau auf hoher See aufnehmen will, wie die Organisation in einer Mitteilung erklärte.

Diese neue Industrie birgt nach Ansicht von Greenpeace enorme Risiken für die Umwelt und das Klima. Die Tiefsee beherberge einzigartige Ökosysteme, die geschützt werden müssten.

Derzeit haben sich 43 Staaten, darunter die Schweiz, für ein Moratorium für diesen Tiefseebergbau ausgesprochen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft