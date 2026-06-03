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Grosseinsatz in Basel wegen Brand in Hochhaus

Keystone-SDA

In Basel ist es am Mittwochabend im Dreispitz-Quartier zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Es läuft ein Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Derzeit sei die Münchensteinerstrasse wegen des Brandes gesperrt, hiess es bei der Kantonspolizei Basel-Stadt auf Anfrage von Keystone-SDA. Sie bestätigte einen Bericht des Newsportals blick.ch. Die Polizei stellte zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen in Aussicht.

Aus einem Hochhaus schlugen gemäss dem Onlineportal meterhohe Flammen aus den Fenstern, dichter Rauch stieg über dem Areal auf.

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