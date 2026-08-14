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Grosseinsatz mit Verletzten bei Hochhausbrand in Berlin

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin sind mehrere Personen verletzt worden. Der Einsatz sei "dramatisch" gewesen; Menschen hätten am Fenster gestanden und zu springen gedroht, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Person sei in einen Drehleiterkorb gesprungen. Auch Sprungpolster hatte die Feuerwehr vor Ort.

Die genaue Zahl der Verletzten war am Morgen unklar, der Feuerwehrsprecher ging von fünf aus. Über die Schwere der Verletzungen konnte er zunächst keine Aussage treffen.

Das Feuer war in der Nähe des Ostbahnhofs im östlichen Stadtteil Friedrichshain in einem Hochhaus mit 21 Stockwerken ausgebrochen. Das Gebäude sei geräumt und alle Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gerettet worden, sagte der Sprecher weiter. Etwa 70 Personen müssten vor Ort betreut werden. Auch ein Rettungshubschrauber sei gelandet, um gegebenenfalls Personen in eine Klinik zu bringen.

Der Brand war in einer Wohnung im 11. Stock ausgebrochen und auf die darüberliegende Wohnung übergegriffen. Es gebe eine sehr grosse Rauchausbreitung im Hochhaus, hatte der Sprecher der Feuerwehr gesagt. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hiess es. Es gebe Nachlöscharbeiten und umfangreiche Kontroll- und Belüftungsmassnahmen. Die Feuerwehr ist mit mehr als 130 Einsatzkräften vor Ort.

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