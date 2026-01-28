Grossratskommission unterstützt Beitrag an Saaner Hochwasserschutz

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat entscheidet voraussichtlich im Frühling über einen Kantonsbeitrag von 2,15 Millionen Franken für die zweite Ausbauetappe des Hochwasserschutzes im Saaner Ortsteil Rüebeldorf. Die vorberatende Kommission signalisiert Zustimmung.

(Keystone-SDA) Der Ortsteil wurde im Juli 2010 stark überflutet. In einer zweiten Ausbauetappe soll der Hochwasserschutz weiter verbessert werden, wie die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission am Mittwoch mitteilte.

Vorgesehen ist unter anderem die durchgehende Befestigung der Sohle und des Ufers des Chalberhönibachs, die Sicherung der Bachsohle und die Installation eines weiteren Geschiebesammlers. Zudem ist ein mobiles Wehr vorgesehen, das bei Hochwasser zum Schutz der umliegenden Häuser aktiviert werden kann.

Aus Sicht der Kommission bringt das Projekt den nötigen Schutz der Bevölkerung und des angrenzenden Gewerbes bei zukünftigen Unwettern.