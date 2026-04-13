Häftling flüchtet in Thal SG vom Polizeistützpunkt

Keystone-SDA

Ein beim Polizeistützpunkt in Thal SG inhaftierter Mann ist am Montagmorgen kurz vor seiner Ausschaffung nach Österreich geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von ihm bislang jede Spur.

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(Keystone-SDA) Der 41-jährige Österreicher sei mit vorne angelegten Handschellen zu Fuss vom Gelände der Polizeistation geflüchtet, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Der international zur Verhaftung ausgeschriebene Mann sollte kurz vor 9.30 Uhr nach Österreich transportiert werden. Er sei vor rund einer Woche von der Kantonspolizei St. Gallen angehalten worden.

Unmittelbar nach der Flucht leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein. Mehrere Patrouillen, Drohnen und Diensthunde kamen zum Einsatz. Auch ein Polizeihelikopter der Landespolizeidirektion Vorarlberg beteiligte sich an der Suche im Grenzgebiet zu Österreich.

Die Suchaktion dauert laut Mitteilung weiterhin an. Nach Angaben der Polizei geht von dem Flüchtigen keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Auf eine öffentliche Fahndung mit weiteren Personenangaben werde derzeit verzichtet.