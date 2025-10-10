Haus in Libingen SG ist nach Brand nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag hat ein Brand ein Wohnhaus im Weiler Hofen bei Libingen stark beschädigt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Sie beziffert den Schaden auf mehr als 100'000 Franken.

(Keystone-SDA) Das Feuer ging um zirka 2.30 Uhr von einem brennenden Holzschopf auf das Wohnhaus über. Die Feuerwehr traf beide Gebäude schliesslich in Vollbrand an. Mit rund 90 Einsatzkräften konnte sie den Brand löschen.

Den Bewohnerinnen und Bewohner gelang es, das Haus zu verlassen, hiess es in der Mitteilung weiter. Es musste niemand ins Spital gebracht werden.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Strasse zwischen Bütschwil und Libingen für mehrere Stunden gesperrt werden.