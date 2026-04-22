Hero Gruppe kauft Darmgesundheits-Firma aus Grossbritannien

Keystone-SDA

"The Gut Stuff" aus London gehört neu zur Lenzburger Hero Gruppe. Die Übernahmesumme wird nicht bekannt gegeben.

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(Keystone-SDA) Das Londoner Unternehmen habe sich auf Snacks und Getränke spezialisiert, die die Darmgesundheit fördern, heisst es in der Mitteilung der Hero Gruppe vom Mittwoch.

Die beiden Gründerinnen von «The Gut Stuff», Lisa und Alana Macfarlane, würden das Wachstum der Marke weiter vorantreiben. Alle Angestellten könnten weiterhin für das Unternehmen arbeiten.

Die Übernahme von «The Gut Stuff» sei für Hero eine Möglichkeit, sich in einem kleinen, aber wachsenden Markt zu beteiligen, den Snacks und Getränke rund um die Darmgesundheit bildeten, wird Christian Schierbaum, CEO der Hero Gruppe, in der Mitteilung zitiert.

Die Hero Gruppe ist ein internationales Food-Unternehmen, das sich auf Markenprodukte fokussiert hat. Das Unternehmen wurde 1886 in Lenzburg gegründet, wo noch immer der Hauptsitz liegt. Zur Gruppe gehören Hero, Corny oder Freche Freunde.