Historische Kontrollschild-Auktion zur EM-Achtelfinalqualifikation

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Anlässlich der Fussball-Europameisterschaft versteigert das Zürcher Strassenverkehrsamt “ZH 24”. Es ist die tiefste Zahl auf einem Zürcher Kontrollschild in der ganzen Auktionsgeschichte. Versteigert wird es anlässlich der EM-Achtelfinalqualifikation der Schweiz.

Die historische Auktion sei auch ein “Volltreffer für die Zürcher Staatskasse”, teilte die Medienstelle der Zürcher Sicherheitsdirektion am Montagabend mit. Der erzielte Ertrag komme der gesamten Zürcher Bevölkerung zugute. Die Auktion startet am kommenden Donnerstag (27. Juni) und endet eine knappe Woche später am Mittwoch (3. Juli).

“Nach tollen Spielen in der Gruppenphase geht das EM-Abenteuer für die Schweizer Fussballnationalmannschaft und alle ihre Fans mit dem Achtelfinal weiter”, wird Regierungsrat Mario Fehr, zu dessen Sicherheitsdirektion das Strassenverkehrsamt gehört, zitiert.

“Fussball-Sommer voller Emotionen”

“ZH 24” stehe stellvertretend für einen “Fussball-Sommer voller Emotionen”. Er freue sich auf das nächste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft und hoffe, dass die EM für sie noch möglichst lange dauere, sagte Fehr weiter.

Bisher war “ZH 50” das tiefste Auto-Kontrollschild im Kanton Zürich. Es wurde im letzten August für 202’000 Franken versteigert. Fünfstellige und tiefere Kontrollschilder sind im Kanton Zürich nur über die wöchentliche Kontrollschilder-Auktion des Strassenverkehrsamtes erhältlich. Bisher am teuersten war das Kontrollschild “ZH 100” (226’000 Franken im Jahr 2022).

In den letzten beiden Jahren habe das Strassenverkehrsamt mit der Kontrollschilder-Auktion jeweils rund 5 Millionen Franken erzielt, hiess es in der Medienmitteilung weiter. Alle Einnahmen fliessen in die allgemeine Staatskasse des Kantons und kommen so der gesamten Zürcher Bevölkerung zugute.