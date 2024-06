Historisches Museum Basel erhält Skandalbild als Geschenk

(Keystone-SDA) Das Bild und seine Enthüllung vor dem Historischen Museum Basel hatte vor 64 Jahren für einen riesigen Skandal gesorgt. Nun hat das Museum Kurt Fahrners viele Jahre weggesperrte Bild der nackten gekreuzigten Frau als Geschenk seines Fördervereins entgegengenommen.

In der Nacht vom 29. April 1959 enthüllte der Basler Künstler Kurz Fahrner (1932-1977) auf dem Barfüsserplatz sein “Bild einer gekreuzigten Frau unserer Zeit”. Die Polizei schritt ein, verhaftete den Künstler und beschlagnahmte das Bild. Der Skandal sorgte weitherum für Schlagzeilen.

Das Bild blieb bis 1980, also bis nach dem Tod des Künstlers in Verwahrung und war auch danach kaum, je zu sehen. Nun hat der Verein für das Historische Museum Basel das Bild gekauft und dem Museum als Schenkung übergeben. In absehbarer Zeit wird es also nur wenige Meter hinter dem Ort zu sehen sein, wo es einst enthüllt worden ist.