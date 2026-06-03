Hochwasserentlastungsstollen Sarneraatal nimmt Betrieb auf

Keystone-SDA

Hochwasser im Sarneraatal kann seit Mai 2025 über den neuen Entlastungsstollen abfliessen. Bis anhin aber erst im Notbetrieb bei eingeschränkter Leistung. Nun ist der Stollen mit voller Kapazität einsatzbereit, wie die Obwaldner Regierung am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Durch den Stollen zwischen Sachseln am Sarnersee und dem Wichelsee bei Alpnach kann im Ernstfall bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abfliessen. Das entspreche etwa dem Inhalt von 50 Badewannen, schrieb das Bau- und Raumentwicklungdepartement. Im Notbetrieb hätte der Stollen erst die Hälfte dieser Menge ableiten können.

Nach dem Abschluss der Arbeiten am Einlaufbauwerk in Sachseln und der Öffnung für den Notbetrieb liess der Kanton weitere Arbeiten durchführen. Im März montierten Fachleute etwa Verschlusstore zur Regulierung des Wasserflusses. Ende Mai begann die Füllung des Stollens mit Wasser.

Letzte Bauarbeiten beim Auslaufbauwerk laufen noch, hiess es weiter. So entstehen derzeit etwa zwei Fussgängerstege über die Sarneraa und das Auslaufbauwerk. Im Falle eines Hochwassers müssten diese Arbeiten unterbrochen werden. Gemäss Mitteilung sollen sie bis Ende August abgeschlossen sein. Bis März 2027 sollen die Installationsplätze zurückgebaut werden.

Der Stollen ist Teil eines Gesamtprojekts für die Hochwassersicherheit. Die Obwaldner Stimmbevölkerung stimmte einem ersten Kredit 2014 zu, nachdem ein Hochwasser im Sarneraatal 2005 Schäden von 250 Millionen Franken angerichtet hatte. Mit Zusatzkrediten wurden insgesamt rund 179 Millionen Franken genehmigt. Der Bund und die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten. Der Kantonsanteil wird über eine Zwecksteuer finanziert.