Hunderte gedenken in Zürich der Opfer des Hamas-Überfalls in Israel

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Am Jahrestag des Terrorüberfalls der islamistischen Hamas auf Israel haben sich am Montagabend in Zürich hunderte Personen zu einem Gedenkanlass versammelt. Auf dem Tessinerplatz gedachten sie der Opfer und Geiseln mit Kerzen und israelischen Fahnen.

Der zweite Teil fand im Gemeindezentrum der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) statt. Auf dem Programm standen unter anderem Reden vom ICZ-Präsidenten Jacques Lande, Nationalrat Alfred Heer (SVP) und Ständerat Daniel Jositsch (SP). Laut den Organisatoren wurden dort gegen 600 Personen erwartet.

Organisiert wurde der Gedenkanlass von der Gesellschaft Schweiz-Israel, der Arbeitsgemeinschaft Israel-Werke Schweiz und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund.

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen über 1200 Menschen in Israel getötet. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg, in dem nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher rund 42’000 Palästinenser getötet wurden, darunter viele Kinder und Jugendliche.