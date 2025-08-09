Hunderttausende tanzen bei brütender Hitze ums Zürcher Seebecken

Keystone-SDA

Hunderttausende Feierfreudige sind am Samstag bei der 32. Street Parade ums Zürcher Seebecken getanzt. Die wichtigsten Accessoires bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen.

(Keystone-SDA) Heiss war den Besucherinnen und Besuchern auch schon, bevor sie sich bewegten. 33 Grad herrschten am Nachmittag am Zürcher Seebecken. Beim Tanzen in der Menschenmenge wurde es dann noch wärmer. Rasch gesellten sich Schweissperlen zu Glitzersteinchen und Bodypainting.

Punkt 14 Uhr setzten sich die 29 Love Mobiles in Gang. Zuvor wurde bereits seit 13 Uhr bei den Bühnen getanzt, quasi als Aufwärmprogramm.

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher einzuschätzen, ist wie immer bei solchen Grossveranstaltungen schwierig. Es dürften aber wieder rund 900’000 Personen den Weg an die grösste Techno-Party der Welt gefunden haben. Im vergangenen Jahr waren es ebenso viele.

Grosse Sprinkleranlagen

Entlang der Route gab es zwei grosse Sprinkleranlagen, um die Massen etwas herunter zu kühlen. Viele nahmen das Angebot dankend an und freuten sich über die kalte Dusche.

Wie viele Tänzerinnen und Tänzer die Party frühzeitig wegen Überhitzung oder anderen medizinischen Problemen beenden mussten, ist noch offen. Wie es bei Schutz & Rettung auf Anfrage hiess, werden aktuell die ersten Patienten behandelt, für eine erste Bilanz ist es aber noch zu früh.

Die Gratis-Party, bei der Stadt Zürich offiziell immer noch als Demonstration angemeldet, dauert bis Mitternacht. Danach verschieben sich die Feierfreudigen in die vielen Clubs.