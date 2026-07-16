Immobilienpreise steigen weiter

Keystone-SDA

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Wohneigentum hat sich in den letzten drei Monaten weiter verteuert. Auch im Jahresvergleich kennen die Preise laut einer neuen Auswertung des Beratungsunternehmens Wüest Partner am Immobilienmarkt nur eine Richtung: nach oben.

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(Keystone-SDA) Die Preise für Einfamilienhäuser sind laut dem am Donnerstag veröffentlichten «Immo-Monitoring» im zweiten Quartal um 1,5 Prozent. Auf Jahressicht ergab sich sogar ein Plus von 4,3 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Eigentumswohnungen: Diese verteuerten sich um 1,0 Prozent in den letzten drei Monaten und um ebenfalls 4,3 Prozent im Jahresvergleich.

Der Trend ist damit klar. Im 5-Jahres-Vergleich erhöhten sich die Transaktionspreise bei beiden Kategorien um knapp ein Viertel, über die letzten 10 Jahre sogar um mehr als 40 Prozent.