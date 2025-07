Implenia erhält mehrere neue Hochbau-Aufträge über 400 Mio Fr.

Keystone-SDA

Der Baukonzern Implenia hat ein paar grössere Aufträge im Bereich Hochbau an Land gezogen. Diese haben insgesamt ein Volumen von 400 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Die Aufträge umfassen unter anderem ein neues Forschungs- und Ausbildungszentrum auf dem Inselareal in Bern, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Dieses werde fünf Institute der Medizinischen Fakultät der Universität Bern in einem Gebäude vereinen. Implenia wurde vom Kanton Bern mit den Baumeisterarbeiten beauftragt, die voraussichtlich von Mai 2026 bis Juli 2028 ausgeführt würden.

Ausserdem wird der Baukonzern im Auftrag der Seraina Investment Foundation acht Mehrfamilienhäuser mit 90 Wohnungen im Stockwerkeigentum in Oetwil am See bauen. Dazu kommen weitere Projekte in den Bereichen Modernisierung und Arealentwicklung sowie zwei Neubauten von grösseren Schulhäusern in der Schweiz und in Deutschland.