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Implenia will mittelfristig 5 bis 10 Milliarden Umsatz erreichen

Keystone-SDA

Implenia gibt Gas: Der grösste Schweizer Baukonzern will in ein bis drei Jahren den Umsatz um bis zu 1 Milliarde Franken steigern. In drei bis fünf Jahren soll der Umsatz gar auf 5 bis 10 Milliarden Franken wachsen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies gab Implenia am Dienstag in einer Präsentation für Analysten und Investoren bekannt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von 3,48 Milliarden Franken eingefahren.

Dass Implenia ehrgeizige Wachstumsziele hegt, hatte Konzernchef Jens Vollmar an der Bilanzmedienkonferenz Anfang März offenbart: Seine persönliche Ambition sei, die Grösse von Implenia zu verdoppeln. Die Verdoppelung der Grösse sei in den nächsten zehn Jahren möglich, sagte er am Rande im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

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