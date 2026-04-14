In den Rigigemeinden gibt es pro Einwohner am meisten Gäste

Keystone-SDA

Mehr als die Hälfte der Logiernächte im Kanton Luzern entfallen auf die Stadt Luzern. Am meisten Feriengäste im Verhältnis zur Bevölkerung gibt es aber in den Rigigemeinden.

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(Keystone-SDA) Lustat Statistik Luzern hat am Dienstag über den Luzerner Tourismus im 2025 informiert. Demnach stieg die Zahl der Logiernächte im Kanton gegenüber 2024 um 3 Prozent auf 2,5 Millionen. Dies sei ein neuer Höchstwert, teilte Lustat mit.

59 Prozent der kantonsweiten Logiernächte oder 1,5 Millionen entfielen dabei auf die Stadt Luzern. Dort kamen auf jeden Einwohner oder auf jede Einwohnerin 17,2 Logiernächte.

Mehr als doppelt so hoch ist diese Ziffer in den Luzerner Rigigemeinden: Für diese Region errechnete Lustat 38,6 Logiernächte pro Einwohnerin oder Einwohner.

Die Rigigemeinden haben denn auch einen relativ hohen Anteil am Total der Logiernächte im Kanton. Auf Weggis entfielen 8 Prozent der Übernachtungen, auf Vitznau 3 Prozent. Mithalten kann in dieser Statistik einzig die Vorortsgemeinde Kriens mit 5 Prozent.

Starkes Wachstum in Entlebuch und Willisau

Von den 2,5 Millionen Logiernächten im Kanton Luzern entfielen 0,9 Millionen auf Schweizer Gäste. Die grösste ausländische Gästegruppe bildeten mit 0,5 Millionen Logiernächte diejenige aus Amerika.

Fast zwei Drittel aller Übernachtungen entfielen auf die Monate Mai bis Oktober und damit auf die Sommersaison. Ein Wachstum gab es gemäss Lustat sowohl im Sommer- wie auch im Winterhalbjahr. Gut entwickelt haben sich namentlich die Monate Januar und Dezember.

Ein starkes Wachstum gegenüber 2024 verzeichneten im letzten Jahr die Tourismusregionen Entlebuch und Willisau mit je 6 Prozent, wie Lustat weiter mitteilte. In der Stadt Luzern betrug das Wachstum 5 Prozent.