In Melbourne verhaftetem Schweizer droht lebenslange Haft

Keystone-SDA

Australische Grenzschutzbeamte haben am Freitag einen 21-jährigen Schweizer festgenommen. Der junge Mann wollte rund 25 Kilogramm Kokain nach Australien einführen. Dem Schweizer droht eine lebenslängliche Haft.

(Keystone-SDA) Der 21-Jährige stand am Samstag das erste Mal vor einem Amtsgericht in Melbourne. Ehe ein Urteil gefällt wird, werde er aber noch weitere Male vor Gericht erscheinen müssen. Das nächste Mal am 31. März, wie die Australische Bundespolizei (AFP) am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Laut der Behörde droht dem Schweizer bei einer Verurteilung im härtesten Fall eine lebenslange Haftstrafe.

Die AFP hat den Schweizer für die Einfuhr und den Besitz einer handelsüblichen Menge an Kokain angeklagt. Die Menge an sichergestelltem Kokain reiche für 125’000 Deals auf der Strasse und habe einen geschätzten Wert von umgerechnet rund 4,5 Millionen Franken.

Die Drogen wurden bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Melbourne sichergestellt, wie die AFP mitteilte. Der Schweizer reiste von Los Angeles nach Australien. Im Koffer des Mannes befanden sich Päckchen mit einer weissen Substanz, die in 20 schwarzen Plastikbeuteln versteckt waren. Erste Tests der Substanz ergaben ein positives Ergebnis für Kokain. Zunächst hatte «20 Minuten» darüber berichtet.