In Menznau LU kommt es zur Kampfwahl im Gemeindepräsidium

In Menznau sind für die Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums zwei Kandidaturen eingegangen. Die Stimmbevölkerung der Hinterländer Gemeinde bestimmt den Ersatz für den zurücktretenden Adrian J. Duss (Mitte) am 28. September.

(Keystone-SDA) Zur Wahl stellen sich Martin Schwegler (Die Mitte) und Patrick Krummenacher (SVP), wie die Gemeinde in einer Mitteilung kommunizierte. Die beiden Kandidaten wurden von ihren Parteien nominiert.

Die beiden Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Adrian J. Duss-Kiener (Die Mitte), der sein Amt am 30. November 2025 niederlegt. Duss-Kiener führte die Drei-Dörfer-Gemeinde mit Menznau, Menzberg und Geiss seit dem 1. Januar 2011.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

