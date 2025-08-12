In Menznau LU kommt es zur Kampfwahl im Gemeindepräsidium
In Menznau sind für die Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums zwei Kandidaturen eingegangen. Die Stimmbevölkerung der Hinterländer Gemeinde bestimmt den Ersatz für den zurücktretenden Adrian J. Duss (Mitte) am 28. September.
(Keystone-SDA) Zur Wahl stellen sich Martin Schwegler (Die Mitte) und Patrick Krummenacher (SVP), wie die Gemeinde in einer Mitteilung kommunizierte. Die beiden Kandidaten wurden von ihren Parteien nominiert.
Die beiden Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Adrian J. Duss-Kiener (Die Mitte), der sein Amt am 30. November 2025 niederlegt. Duss-Kiener führte die Drei-Dörfer-Gemeinde mit Menznau, Menzberg und Geiss seit dem 1. Januar 2011.