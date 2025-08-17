The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

In New Yorker Bar: Drei Tote nach Schüssen

Keystone-SDA

Im New Yorker Bezirk Brooklyn sind nach Schüssen in einem Lokal mindestens drei Menschen gestorben. Die am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) alarmierten Einsatzkräfte fanden insgesamt elf Opfer mit Schusswunden in der "Taste of the City Lounge" vor, teilte NYPD-Präsidentin Jessica Tisch mit. Drei von ihnen seien ihren Verletzungen erlegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl von 36 gefundenen Patronenhülsen am Tatort liessen demnach auf mehrere eingesetzte Schusswaffen und auch mehrere Schützen schliessen. Bisher sei niemand gefasst. Tisch sprach von einer schrecklichen Schiesserei, die auch für die Millionenmetropole New York nicht normal sei.

Überwachungskameras der umliegenden Strassen sollten ausgewertet werden, um die Täter zu ermitteln. Bei den Schussopfern handelte es sich demnach um acht Männer und drei Frauen. Das «Taste of the City», das bis in die frühen Morgenstunden als Bar und Restaurant Gäste empfängt, befindet sich im Stadtteil Crown Heights, einem gehobenen Wohnviertel in Brooklyn.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft