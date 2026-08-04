In Rupperswil AG tritt Gas aus einer Leitung

Keystone-SDA

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In einem Wohnquartier im aargauischen Rupperswil tritt seit dem späteren Dienstagmorgen Gas aus einer Leitung. Es sei im Bereich alter Schulweg zu einem Ausfall einer Gasleitung gekommen, teilte Alertswiss mit.

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(Keystone-SDA) Die Alarm-App empfiehlt, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren sowie die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden zu befolgen. Weiter solle man auch Fenster und Türen schliessen und Klimaanlagen und Lüftungen abschalten.