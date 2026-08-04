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In Rupperswil AG tritt Gas aus einer Leitung

Keystone-SDA

In einem Wohnquartier im aargauischen Rupperswil tritt seit dem späteren Dienstagmorgen Gas aus einer Leitung. Es sei im Bereich alter Schulweg zu einem Ausfall einer Gasleitung gekommen, teilte Alertswiss mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Alarm-App empfiehlt, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren sowie die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden zu befolgen. Weiter solle man auch Fenster und Türen schliessen und Klimaanlagen und Lüftungen abschalten.

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