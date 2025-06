Ina Karr könnte Luzerner Theater vorzeitig verlassen

Keystone-SDA

Ina Karr, Intendantin des Luzerner Theaters, wechselt möglicherweise an die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Dies teilte das Luzerner Theater am Mittwochabend mit.

(Keystone-SDA) Karr sei von einer Findungskommission für die Generalintendanz der Deutschen Oper am Rhein ab der Spielzeit 2027/28 vorgeschlagen worden, hiess es in der Mitteilung des Luzerner Theaters. Die finale Bestätigung stehe aber noch aus.

Damit Karr Generalintendantin der Deutschen Oper am Rhein werden kann, müssen nach Angaben des Luzerner Theaters alle drei Gesellschafter – die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Stadt Duisburg und der Freundeskreis der Deutschen Oper am Rhein – dem Vorschlag der Findungskommission zustimmen.

Dieser Prozess ende am Montag, teilte das Luzerner Theater mit. Offiziell informiert werde am Dienstag in Düsseldorf.

Karr ist seit der Spielzeit 2021/2022 Intendantin am Luzerner Theater. Ihr Vertrag läuft noch bis 2031. Karr stammt aus Stuttgart. Sie arbeitete am Nationaltheater Mannheim, am Oldenburgischen Staatstheater und an der Oper am Staatstheater Mainz.

Die Deutsche Oper am Rhein verfügt über zwei Stammbühnen, je eine in Düsseldorf und in Duisburg. Sie wird derzeit kommissarisch von Marwin Wendt geleitet.