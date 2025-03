Influencer Zeki Bulgurcu wird in zwei Monaten Vater

Keystone-SDA

Der Influencer Zeki Bulgurcu und Ex-Bachelorette Yuliya Benza werden in zwei Monaten erstmals Eltern. Dazu teilte der Social-Media-Comedian ein Ultraschallbild des Babys auf Instagram in seiner Story.

(Keystone-SDA) «Alles gut gegangen, jetzt sind es nur noch zwei Monate. Endspurt», schrieb Bulgurcu. Kürzlich erhielt das werdende Mami eine Anti-D-Prophylaxe, um bei ihrem künftigen Sprössling eine Rhesus- bzw. Blutgruppen-Unverträglichkeit zu verhindern, schrieb «Nau.ch» am Donnerstag. Bei einer weiteren Untersuchung folgte dann eine Eiseninfusion, um die Werte wieder in den grünen Bereich zu bringen.

Auf Social Media findet der Influencer liebe Worte für seine Partnerin. «Ich bewundere, was eine Frau in einer Schwangerschaft leistet – körperlich und emotional. So viele Veränderungen annehmen, von Kontrolle zu Kontrolle gehen, den eigenen Körper teilen und Leben schenken», sagte Bulgurcu. «Zeki hat mir die Schwangerschaft so leicht gemacht», erwiderte Benza auf Instagram.